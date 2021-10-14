Можем пообщаться на любую тему, начиная с аниме и музыки и заканчивая разговорами о законах мироздания Меломан, слушаю все, от инди, до металла Рост: не знаю кому он нужен, в общем, чуть ниже баскетболиста

Профиль обновлён 22 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 💩 Странный юмор 🖼 Выставка / музей

🎸 Концерт / фестиваль ✝️ Религия 💨 Кальян

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Екатеринбург.

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