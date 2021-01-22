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Екатеринбург
Екатеринбург
Профиль пользователя Roman93
О себе
В этом мире три пути: спорт, природа и айти
Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🧠 Психология / саморазвитие 🚶♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🇬🇧 Изучение нового 🚴♀️ Активный отдых / спорт 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль ✈️ Путешествия 💨 Кальян 🎭 Театр
События пользователя
Участие в других событиях
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