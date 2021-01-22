⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Екатеринбург

Екатеринбург
Профиль пользователя Roman93

фото пользователя Roman93
фото #2 пользователя Roman93

О себе

В этом мире три пути: спорт, природа и айти

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль ✈️ Путешествия 💨 Кальян 🎭 Театр

События пользователя

Екатеринбург → сходить на мероприятие
Сходить на Эйнштейн пати, вайнера 9. 7 сентября в 19:00

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя deffirry
Екатеринбург → Другое
Выпить кофе и посидеть в красивом месте рядом с водичкой 🥺
маленькое фото пользователя Wladislowa
Екатеринбург → Другое
Ищу компанию для прогулки
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Екатеринбург

Ищешь друзей и компанию в городе Екатеринбург?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, снимать квартиру вместе, поиграть в настолки, сходить в бар, клуб или кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Екатеринбург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'ищу с кем вместе снимать квартиру', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник. А ещё можно найти чат по интересам и общаться с другими участниками.