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Екатеринбург
Профиль пользователя Ritenok

фото пользователя Ritenok

О себе

Любопытная и лёгкая на подъём. Люблю позитивный движ: гулять, пикники в парке, поездки в другие города, выходы на природу, кино, кафе, выставки и концерты. Ищу новых друзей. Будем радоваться жизни вместе?)

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🍴 Кафе / ресторан

Не нравится:

📺 Политика🏢 Работа☣️ Токсичность

События пользователя

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Сходить на пикник в парке, поболтать, расслабиться

маленькое фото пользователя AnyaEkb29
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Ann_alexandrovna

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Сходить в кафе или в кино, поболтать и познакомиться)

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя YanaN

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

В поиске подруги 👯‍♀️

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Leksa1707

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Ищу, подругу, всегда за любой кипишь

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Irishka165

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Ищу подруг для прогулок и общения🙂Будет круто если ещё и с Пионерского

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя bllwnkl

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Кино, домино, погуляем )

Откликнулся 1 участник

маленькое фото пользователя Marick

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Сходить в парк каменные палатки

Откликнулся 1 участник

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