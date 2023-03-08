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Екатеринбург
Екатеринбург
Профиль пользователя Ritenok
О себе
Любопытная и лёгкая на подъём. Люблю позитивный движ: гулять, пикники в парке, поездки в другие города, выходы на природу, кино, кафе, выставки и концерты. Ищу новых друзей. Будем радоваться жизни вместе?)
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🍴 Кафе / ресторан
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