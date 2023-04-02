Екатеринбург
Профиль пользователя Renat27

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фото #2 пользователя Renat27

О себе

Слушаю разную музыку то что ушам нравится, катаюсь на велосипеде, валяюсь на диване, смотрю сериалы играю в комп

Профиль обновлён 11 августа 2023 г.

События пользователя

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Киношка, велик или просто гулять)

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