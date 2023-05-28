Екатеринбург
Профиль пользователя RealLexus
О себе
Всем прив, здесь я впервые, ищу больше близких людей, как обычно для общения, но и от встречи не откажусь.
Сейчас в основном занимаюсь работой, по выходным залипаю в сквад/хожу на страйкбол/пробежки/ или вот недавно в поход сходил)
Музыку любил роцк, но сейчас на клубняк подсел.
Профиль обновлён 21 августа 2023 г.
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