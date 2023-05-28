Всем прив, здесь я впервые, ищу больше близких людей, как обычно для общения, но и от встречи не откажусь. Сейчас в основном занимаюсь работой, по выходным залипаю в сквад/хожу на страйкбол/пробежки/ или вот недавно в поход сходил) Музыку любил роцк, но сейчас на клубняк подсел.

Профиль обновлён 21 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 📺 Политика 💩 Странный юмор 📚 Книги 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎮 Видеоигры 🎲 Настольные игры 🍿 Сходить в кино 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🎭 Театр 🖼 Выставка / музей

✝️ Религия 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

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