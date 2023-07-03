Екатеринбург
Профиль пользователя RdZz
О себе
Читаю книги, чаще это фантастика, фэнтези
Смотрю фильмы, сериалы, тут как карта ляжет)
Спорт в моей жизни ограничивается приседаниями и отжиманиями по утрам)
Обожаю пешие прогулки
Могу в настолки
Черти подкинули мне любовь к покеру, каюсь, грешен
Пк, приставки, все в кучу, люблю, играю
Музыка: электронщина, ру рэп, хип-хоп, попса, рок, фонк, классика, да вообще без разницы что там слушать, главное что б приятно было)
Могу и хочу куда угодно и что угодно, но попозже 😂
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
События пользователя
Участие в других событиях
Ля найдись уже нормальная подружка ну емае
Кто-нибудь есть из БЛугов здесь?
Грустно. Возможно тебе в этот момент тоже нужно просто пообщаться
Мир справедлив, переубеди меня. Душнилы залетайте.
Просто хочется пообщаться и отвлечься от быта и работы
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