Читаю книги, чаще это фантастика, фэнтези Смотрю фильмы, сериалы, тут как карта ляжет) Спорт в моей жизни ограничивается приседаниями и отжиманиями по утрам) Обожаю пешие прогулки Могу в настолки Черти подкинули мне любовь к покеру, каюсь, грешен Пк, приставки, все в кучу, люблю, играю Музыка: электронщина, ру рэп, хип-хоп, попса, рок, фонк, классика, да вообще без разницы что там слушать, главное что б приятно было) Могу и хочу куда угодно и что угодно, но попозже 😂

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

😓 Обсудить проблемы 💰 Инвестиции / бизнес 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🎬 Могу посоветовать фильм 💩 Странный юмор 📚 Книги

Зеленоград → Другое Просто хочется пообщаться и отвлечься от быта и работы

Москва → Другое Грустно. Возможно тебе в этот момент тоже нужно просто пообщаться

Москва → Другое Кто-нибудь есть из БЛугов здесь?

Санкт-Петербург → Другое Ля найдись уже нормальная подружка ну емае

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