Екатеринбург
Профиль пользователя RdZz

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О себе

Читаю книги, чаще это фантастика, фэнтези
Смотрю фильмы, сериалы, тут как карта ляжет)
Спорт в моей жизни ограничивается приседаниями и отжиманиями по утрам)
Обожаю пешие прогулки
Могу в настолки
Черти подкинули мне любовь к покеру, каюсь, грешен
Пк, приставки, все в кучу, люблю, играю
Музыка: электронщина, ру рэп, хип-хоп, попса, рок, фонк, классика, да вообще без разницы что там слушать, главное что б приятно было)
Могу и хочу куда угодно и что угодно, но попозже 😂

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 💰 Инвестиции / бизнес 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🎬 Могу посоветовать фильм 💩 Странный юмор 📚 Книги

События пользователя

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Прокатиться на велосипедах

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Evgabra
Санкт-Петербург → Другое

Ля найдись уже нормальная подружка ну емае

маленькое фото пользователя Assole
Москва → Другое

Кто-нибудь есть из БЛугов здесь?

маленькое фото пользователя TMiss
Москва → Другое

Грустно. Возможно тебе в этот момент тоже нужно просто пообщаться

маленькое фото пользователя Mishanya
Екатеринбург → Другое

Мир справедлив, переубеди меня. Душнилы залетайте.

маленькое фото пользователя Varlok
Зеленоград → Другое

Просто хочется пообщаться и отвлечься от быта и работы

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