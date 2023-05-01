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Екатеринбург
Профиль пользователя Raimund

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О себе

Давно ищу в своем городе разные сообщества, люблю общаться и разговаривать с новыми людьми. Тренирую большому теннису, но чаще работаю.
Люблю музыку и не расстаюсь с ней.

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🍿 Сходить в кино💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа🏫 Учеба😊 Поделиться радостью

Не нравится:

📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро✝️ Религия📺 Политика

События пользователя

Екатеринбург → собрать компанию

Приглашаю поболтать и погулять по городу, сообразим вместе где остановиться

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Mark

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Спонтанные встречи

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя Wladislowa

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Ищу компанию для прогулки

Откликнулось 8 участников

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Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Ищу друзей. Можем встретиться прогуляться или сходить куда нибудь

Откликнулось 7 участников

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