⬅️ Посмотреть других пользователей в Екатеринбурге
Екатеринбург
Давно ищу в своем городе разные сообщества, люблю общаться и разговаривать с новыми людьми. Тренирую большому теннису, но чаще работаю.
Екатеринбург
Профиль пользователя Raimund
О себе
Давно ищу в своем городе разные сообщества, люблю общаться и разговаривать с новыми людьми. Тренирую большому теннису, но чаще работаю.
Люблю музыку и не расстаюсь с ней.
Был в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Выпить в баре🚴♀️ Спорт, бег, йога🍿 Сходить в кино💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа🏫 Учеба😊 Поделиться радостью
Не нравится:
📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро✝️ Религия📺 Политика
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Екатеринбург
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам