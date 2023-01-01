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Екатеринбург
🔸Люблю музыку, она создаёт наше настроение. Слушаю разное, но любимчик дядя Мэнсон ещё с подросткового возраста.
Екатеринбург
Профиль пользователя Pushistiy_losos
О себе
🔸Люблю музыку, она создаёт наше настроение. Слушаю разное, но любимчик дядя Мэнсон ещё с подросткового возраста.
А так, плейлист скорее всего похож на странную тусовку, где могут встретиться Киркоров и Корж, KoЯn и Бетховен.
🔸В большинстве своём я визуал, поэтому обожаю кинематограф. В основном это зарубежные картины (Властелин колец, Форрест Гамп и др)
Ну и ужасы, куда без них 🌚
Говорят, что я творческая личность.
Закончила музыкальную школу по скрипке и ф-но, рисую, пишу рассказы, читаю люблю фотографировать.
Ищу красоту в мелочах ✨
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🎭 Театр🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино🎮 Видеоигры✈️ Найти попутчика в путешествие🚴♀️ Активный отдых / спорт
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