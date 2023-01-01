О себе

🔸Люблю музыку, она создаёт наше настроение. Слушаю разное, но любимчик дядя Мэнсон ещё с подросткового возраста.

А так, плейлист скорее всего похож на странную тусовку, где могут встретиться Киркоров и Корж, KoЯn и Бетховен.

🔸В большинстве своём я визуал, поэтому обожаю кинематограф. В основном это зарубежные картины (Властелин колец, Форрест Гамп и др)

Ну и ужасы, куда без них 🌚



Говорят, что я творческая личность.

Закончила музыкальную школу по скрипке и ф-но, рисую, пишу рассказы, читаю люблю фотографировать.



Ищу красоту в мелочах ✨