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Екатеринбург
Профиль пользователя Pushistiy_losos

фото пользователя Pushistiy_losos

О себе

🔸Люблю музыку, она создаёт наше настроение. Слушаю разное, но любимчик дядя Мэнсон ещё с подросткового возраста.
А так, плейлист скорее всего похож на странную тусовку, где могут встретиться Киркоров и Корж, KoЯn и Бетховен.
🔸В большинстве своём я визуал, поэтому обожаю кинематограф. В основном это зарубежные картины (Властелин колец, Форрест Гамп и др)
Ну и ужасы, куда без них 🌚

Говорят, что я творческая личность.
Закончила музыкальную школу по скрипке и ф-но, рисую, пишу рассказы, читаю люблю фотографировать.

Ищу красоту в мелочах ✨

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🎭 Театр🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино🎮 Видеоигры✈️ Найти попутчика в путешествие🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

Не нравится:

✝️ Религия📺 Политика☣️ Токсичность💨 Кальян🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя YanaN

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

В поиске подруги 👯‍♀️

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Ginny_Boot

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Пошататься по городу, поискать необычные книги и попить какао

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Lina27

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Прогуляться по центру города/интересным местам, поболтать, пофоткаться, потусить

Откликнулись 3 участника

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