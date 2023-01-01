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Екатеринбург
Екатеринбург
Профиль пользователя Polkilo
О себе
Бегаю боком
Был в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро💩 Шутки про говно💰 Инвестиции / бизнес😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🏢 Работа🏫 Учеба📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр
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