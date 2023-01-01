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Екатеринбург
Профиль пользователя Polkilo

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О себе

Бегаю боком

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро💩 Шутки про говно💰 Инвестиции / бизнес😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🏢 Работа🏫 Учеба📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

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События пользователя

Екатеринбург → другое

Поиграть в бильярд. Настольный теннис. Волейбол.

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Откликнулись 2 участника
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