Екатеринбург
Профиль пользователя Polina0501
О себе
Ищу компанию иногда ходить в клубы или бары потанцевать. Друзья все не по этой части, а мне хочется🙂Не дискотека 80х и не максимилианс, остальное обсуждаемо)
Могу составить компанию для не очень долгих и сложных настолок, несколько своих тоже есть.
Люблю путешествия, особенно самостоятельные, сама прорабатываю маршруты. Поездки выходного дня тоже ок. На велосипеде, правда, не катаюсь, но ходить пешком могу долго.
И да, стеб, цинизм и черный юмор - это моё😈
Профиль обновлён 21 августа 2023 г.
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