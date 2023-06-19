Ищу компанию иногда ходить в клубы или бары потанцевать. Друзья все не по этой части, а мне хочется🙂Не дискотека 80х и не максимилианс, остальное обсуждаемо) Могу составить компанию для не очень долгих и сложных настолок, несколько своих тоже есть. Люблю путешествия, особенно самостоятельные, сама прорабатываю маршруты. Поездки выходного дня тоже ок. На велосипеде, правда, не катаюсь, но ходить пешком могу долго. И да, стеб, цинизм и черный юмор - это моё😈

Профиль обновлён 21 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 💕 Обсудить отношения 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 😓 Обсудить проблемы 🎭 Театр 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🍷 Алкоголь ✈️ Путешествия

✝️ Религия 🪐 Астрология / таро

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Екатеринбург.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.