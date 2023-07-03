Смотрю корейские дорамы😍 Люблю готовить как русскую еду так и корейскую🤩

Профиль обновлён 7 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🍿 Сходить в кино 🎭 Театр 📸 Пофоткаться 🍴 Кафе / ресторан 💬 Пообщаться онлайн 💃 Потанцевать ✈️ Путешествия 🇬🇧 Изучение нового 🖼 Выставка / музей 🎸 Концерт / фестиваль

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