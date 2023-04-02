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Екатеринбург
Екатеринбург
Профиль пользователя Phoenixal
О себе
Я домохозяйка в свои27 лет 😁ищу подругу с ебанцой такую же как я с которой можно обсудить все что можно, на которую можно положиться, не терплю предательство, хочу вместе прогуливаться приглашать в гости 😉
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🏢 Работа😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью
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