Я фото и видео модель. Занимаюсь спортом, рисую, стреляю, путешествую, танцую. Ищу друзей и людей с которыми вместе творить контент.

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 💩 Странный юмор 🏫 Учеба 🏢 Работа 🐈 Домашние животные

☣️ Токсичность 📺 Политика 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы ✝️ Религия 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🎬 Могу посоветовать фильм

Екатеринбург → другое Ищу людей для контента на твич.

Екатеринбург → Другое Ищу подругу для общения и отдыха.

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

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Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Екатеринбург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.