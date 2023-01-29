Екатеринбург
Профиль пользователя Persik_089

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О себе

Я фото и видео модель. Занимаюсь спортом, рисую, стреляю, путешествую, танцую. Ищу друзей и людей с которыми вместе творить контент.

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 💩 Странный юмор 🏫 Учеба 🏢 Работа 🐈 Домашние животные

Не нравится:

☣️ Токсичность 📺 Политика 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы ✝️ Религия 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🎬 Могу посоветовать фильм

События пользователя

Екатеринбург → другое

Ищу людей для контента на твич.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Katy0806
Екатеринбург → Другое

Ищу подругу для общения и отдыха.

маленькое фото пользователя Tanyarockwell
Екатеринбург → Другое

Ищем с мужем весёлых ,классных ребят👍

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