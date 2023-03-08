Екатеринбург

Профиль пользователя Onni

О себе Нравится рок, большинство его подвидов

Фильмы: всё кроме ужасов и романтики

Гулять, играть в настолки, слушать про что-то новое, читать фэнтези и приключения

Был в сети на этой неделе

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