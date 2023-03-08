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Екатеринбург
Профиль пользователя Onni

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О себе

Нравится рок, большинство его подвидов
Фильмы: всё кроме ужасов и романтики
Гулять, играть в настолки, слушать про что-то новое, читать фэнтези и приключения

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

📚 Книги💕 Обсудить отношения🎬 Могу посоветовать фильм💩 Шутки про говно😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🏫 Учеба☣️ Токсичность🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

Не нравится:

✝️ Религия🪐 Астрология / таро📺 Политика💰 Инвестиции / бизнес
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