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Екатеринбург
Нравится рок, большинство его подвидов
Екатеринбург
Профиль пользователя Onni
О себе
Нравится рок, большинство его подвидов
Фильмы: всё кроме ужасов и романтики
Гулять, играть в настолки, слушать про что-то новое, читать фэнтези и приключения
Был в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
📚 Книги💕 Обсудить отношения🎬 Могу посоветовать фильм💩 Шутки про говно😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🏫 Учеба☣️ Токсичность🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр
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