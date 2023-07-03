Екатеринбург
Профиль пользователя Olya.K
О себе
- Я обожаю путешествовать: исследовать новые места за границей и ходить в походы и на сплавы по Уралу.
- Много читаю, в основном художественную литературу, люблю психологические триллеры.
- Люблю пешие прогулки и изучать новое. Хожу на творческие мастер-классы.
- Работаю в сфере HR, погружена в психологию и саморазвитие.
- У меня двое детей (12 и 8 лет), я замужем, дома живёт две кошки.
Профиль обновлён 25 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Встретиться в кафе
Сходить в кафе или в кино, поболтать и познакомиться)
Подруга, пообщаемся?!
Погулять поздно вечером, пообщаться, поржать
выпить кофе в Simple coffee, ведь я из Екатеринбурга.
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