- Я обожаю путешествовать: исследовать новые места за границей и ходить в походы и на сплавы по Уралу. - Много читаю, в основном художественную литературу, люблю психологические триллеры. - Люблю пешие прогулки и изучать новое. Хожу на творческие мастер-классы. - Работаю в сфере HR, погружена в психологию и саморазвитие. - У меня двое детей (12 и 8 лет), я замужем, дома живёт две кошки.

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 🎭 Театр 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🐈 Домашние животные

🎮 Видеоигры 📺 Политика ✝️ Религия

Екатеринбург → Другое выпить кофе в Simple coffee, ведь я из Екатеринбурга.

Екатеринбург → Другое Сходить в кафе или в кино, поболтать и познакомиться)

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