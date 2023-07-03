Екатеринбург
Профиль пользователя Olya.K

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О себе

- Я обожаю путешествовать: исследовать новые места за границей и ходить в походы и на сплавы по Уралу.
- Много читаю, в основном художественную литературу, люблю психологические триллеры.
- Люблю пешие прогулки и изучать новое. Хожу на творческие мастер-классы.
- Работаю в сфере HR, погружена в психологию и саморазвитие.
- У меня двое детей (12 и 8 лет), я замужем, дома живёт две кошки.

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино 🎭 Театр 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🐈 Домашние животные

Не нравится:

🎮 Видеоигры 📺 Политика ✝️ Религия

События пользователя

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Найти близких по духу и интересам людей

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Vikos
Екатеринбург → Другое

Встретиться в кафе

маленькое фото пользователя Ann_alexandrovna
Екатеринбург → Другое

Сходить в кафе или в кино, поболтать и познакомиться)

маленькое фото пользователя Ksenia_a
Екатеринбург → Другое

Подруга, пообщаемся?!

маленькое фото пользователя Marie_angud
Екатеринбург → Другое

Погулять поздно вечером, пообщаться, поржать

маленькое фото пользователя Any_Whale
Екатеринбург → Другое

выпить кофе в Simple coffee, ведь я из Екатеринбурга.

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