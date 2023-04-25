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Екатеринбург
Екатеринбург
Профиль пользователя OlliVert
О себе
Переехала в Екатеринбург год назад с другого конца страны. Работаю в школе. Есть парень. Ищу подруг для прогулок, общения, походов кино/театр/кафе/на концерты/выставки.
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏫 Учеба🏢 Работа🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🪐 Астрология / таро🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль
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