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Екатеринбург
Профиль пользователя OlliVert

фото пользователя OlliVert

О себе

Переехала в Екатеринбург год назад с другого конца страны. Работаю в школе. Есть парень. Ищу подруг для прогулок, общения, походов кино/театр/кафе/на концерты/выставки.

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏫 Учеба🏢 Работа🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🪐 Астрология / таро🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия☣️ Токсичность💰 Инвестиции / бизнес💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб

События пользователя

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Сходить в кино, в кафе

маленькое фото пользователя Vikos
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Kat_yarik

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Провести время вместе за интересной беседой

Откликнулось 7 участников

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