Всем привет) Я здесь с целью найти здесь людей, схожих мне по духу:) Чтобы общение было интересным, продуктивным🤗✨

Профиль обновлён 12 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей

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Казань → Другое Что делает вас счастливыми? Что дает энергию и позитивные эмоции?

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