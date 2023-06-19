Екатеринбург
Профиль пользователя Ol4ik
О себе
Практикую кундалини йогу без фанатизма,но через осознанность.Люблю послушать классику и КиШ,Кукрыниксы,Кязzz
Являюсь мамой двух обожаемых детишек 3 и 9 лет,поэтому буду абсолютно ЗА совместные мамские вылазки и просто приятно провести время на Московской горке,песочнице и в Ельцин центре,качельках,лазилках и прочих активных местах!моим деткам нужны друзья-приятели и мне тоже не помешают,поэтому ищу активных мам-пап!
Профиль обновлён 14 августа 2023 г.
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