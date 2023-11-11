⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Екатеринбург

Екатеринбург
Профиль пользователя Oks_sana

фото пользователя Oks_sana

О себе

Привет 👋
Занимаюсь танцами,обожаю устраивать фотосессии
Путешествовать нравится,на данный момент не всегда получается
Общительная,хороший человек
Была бы рада новым друзьям,новым общениям
Сейчас так сложно найти хороших людей

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба🏢 Работа😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью✝️ Религия🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино

События пользователя

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Компания подруг

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Девочки район Юз погуляем

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Сходить на винную живопись

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя nastuxa.m

Екатеринбург → собрать компанию

Ищу просто классную компанию девушек

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя atika

Екатеринбург → собрать компанию

пофоткаться, потанцевать, поснимать сумасшедшие видяшки

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Alenchik

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Академ пошли гулять, знакомиться!

Откликнулся 1 участник

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Екатеринбург

маленькое фото пользователя NatCat
маленькое фото пользователя Tasapaino
маленькое фото пользователя Mqnqx
маленькое фото пользователя Zloolz
маленькое фото пользователя Hektor
маленькое фото пользователя jaguarsha
маленькое фото пользователя DimaG3
маленькое фото пользователя Katrin211
маленькое фото пользователя Mixiz
маленькое фото пользователя YanaN
маленькое фото пользователя Anna_17
маленькое фото пользователя Mari1311
маленькое фото пользователя St.Aney
маленькое фото пользователя Irishka165
маленькое фото пользователя Maximone
маленькое фото пользователя Yaroslav1
маленькое фото пользователя midkhatova
маленькое фото пользователя Jimm_Morrison
маленькое фото пользователя Igor.Leonov
маленькое фото пользователя Sima89
маленькое фото пользователя Alexxandra
маленькое фото пользователя Olya.K
маленькое фото пользователя MarinkaGrey
маленькое фото пользователя Leli
маленькое фото пользователя Natalia_Natans
маленькое фото пользователя Baphomet
маленькое фото пользователя zonchick
маленькое фото пользователя AlinaAiv

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам