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Екатеринбург
Профиль пользователя oked33

фото пользователя oked33

О себе

Работаю в сфере электроэнергетики.
Увлечения: автомобили, музыка, фильмы, кальян.
Интересуюсь медициной, ИИ, психологией

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб🍿 Сходить в кино💨 Кальян📸 Пофоткаться🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового

События пользователя

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Тусить, бухать, курить

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