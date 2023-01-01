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Екатеринбург
Работаю в сфере электроэнергетики.
Екатеринбург
Профиль пользователя oked33
О себе
Работаю в сфере электроэнергетики.
Увлечения: автомобили, музыка, фильмы, кальян.
Интересуюсь медициной, ИИ, психологией
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб🍿 Сходить в кино💨 Кальян📸 Пофоткаться🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового
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