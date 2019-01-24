Люблю ходить в походы на природу летом, кататься по вечернему городу, играть в видео игры, да и просто отдыхать в компании 🙂

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

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🏢 Работа ✝️ Религия 🪐 Астрология / таро 📺 Политика

Екатеринбург → Другое Я смотрю дорамы. Блендерю время от времени,это 3d. Мне 29

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

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Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Екатеринбург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.