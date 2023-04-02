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Екатеринбург
Профиль пользователя Nikola30

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О себе

Активный человек, стараюсь чаще получать эмоции и впечатления

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться✈️ Найти попутчика в путешествие🚴‍♀️ Активный отдых / спорт
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