О себе

Я люблю рисовать, увлекаюсь чтением манг/манхв/ маньхуа, а также сюда входят иногда новеллы, ну и немножко фанфиков, также смотрю аниме, но их не так много. Читаю также и обычные книги, но не часто. Если в чем то я не разбираюсь, то интересно узнать об этом.