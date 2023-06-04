⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Екатеринбург

Екатеринбург
Профиль пользователя Nika666

фото пользователя Nika666

О себе

Я люблю рисовать, увлекаюсь чтением манг/манхв/ маньхуа, а также сюда входят иногда новеллы, ну и немножко фанфиков, также смотрю аниме, но их не так много. Читаю также и обычные книги, но не часто. Если в чем то я не разбираюсь, то интересно узнать об этом.

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💰 Инвестиции / бизнес😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры

Не нравится:

🍷 Алкоголь💨 Кальян🪩 Ночной клуб
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Екатеринбург

маленькое фото пользователя Shushuleika
маленькое фото пользователя Katrin211
маленькое фото пользователя chatter
маленькое фото пользователя mberdyshev
маленькое фото пользователя Katamaranov
маленькое фото пользователя Romantic
маленькое фото пользователя Nataa
маленькое фото пользователя julia070
маленькое фото пользователя Annn23
маленькое фото пользователя St.Aney
маленькое фото пользователя AnnaSerditova
маленькое фото пользователя Simon11
маленькое фото пользователя Liza_gold
маленькое фото пользователя DaKi
маленькое фото пользователя Antosha
маленькое фото пользователя Anna36
маленькое фото пользователя zonchick
маленькое фото пользователя Valeria1
маленькое фото пользователя Enzhe
маленькое фото пользователя Mukhaev7777
маленькое фото пользователя Kr.Vitalevna
маленькое фото пользователя Christianakuz
маленькое фото пользователя hydya
маленькое фото пользователя Marina_k7728
маленькое фото пользователя Ann_alexandrovna
маленькое фото пользователя Marick
маленькое фото пользователя Derzky_Yoghik
маленькое фото пользователя EvaMar

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам