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Екатеринбург
Екатеринбург
Профиль пользователя Nika666
О себе
Я люблю рисовать, увлекаюсь чтением манг/манхв/ маньхуа, а также сюда входят иногда новеллы, ну и немножко фанфиков, также смотрю аниме, но их не так много. Читаю также и обычные книги, но не часто. Если в чем то я не разбираюсь, то интересно узнать об этом.
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
💰 Инвестиции / бизнес😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры
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