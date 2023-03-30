Екатеринбург
Профиль пользователя NickThairong
О себе
Ролевик, настольщик, геймер, страйкболист.
Профиль обновлён 5 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 💩 Странный юмор 🏢 Работа 🐈 Домашние животные 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр
Не нравится:
📺 Политика ✝️ Религия 💰 Инвестиции / бизнес ☣️ Токсичность 🪩 Ночной клуб 💃 Потанцевать
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