Почти каждую неделю, я занимаюсь картингом, хожу на тренировки. У меня есть планы участвовать в турнирах и выступать на кольцевых гонках или ралли. Так же люблю поигрывать в настольные игры, имеется некая коллекция, но особо не с кем играть, так что если любите тоже провести время за настолками, буду рад разделить это увлечение Я также люблю ночные городские поездки, просто не смотря на карту, кататься по ебургу и слушать музыку

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💩 Странный юмор 🎬 Могу посоветовать фильм 🐈 Домашние животные 💕 Обсудить отношения

🏫 Учеба 📺 Политика 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 📚 Книги ✝️ Религия 💰 Инвестиции / бизнес 😓 Обсудить проблемы

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