Екатеринбург
Профиль пользователя NektoGleb
О себе
Почти каждую неделю, я занимаюсь картингом, хожу на тренировки. У меня есть планы участвовать в турнирах и выступать на кольцевых гонках или ралли.
Так же люблю поигрывать в настольные игры, имеется некая коллекция, но особо не с кем играть, так что если любите тоже провести время за настолками, буду рад разделить это увлечение
Я также люблю ночные городские поездки, просто не смотря на карту, кататься по ебургу и слушать музыку
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
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