Екатеринбург
Профиль пользователя Natik08

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О себе

Всём привет. Хотелось бы найти подруг, в своём городе, для встреч, болтавни обо всем и весёлом времяпрепровождении.

Профиль обновлён 10 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 💩 Странный юмор 😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 🍷 Алкоголь 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎭 Театр 💨 Кальян

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Ищу подругу, общение на любые темы, прогулки, кофе☕️🫶🏻💗

маленькое фото пользователя Any_Whale
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Выставки, МК, велопрогулки, театр - и многое другое ))

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Найти людей , для совместного время провождения

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Ищу подружку, общение, дружба, и тп

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Прогуляться, насладиться летом

маленькое фото пользователя Ann_alexandrovna
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Сходить в кафе или в кино, поболтать и познакомиться)

маленькое фото пользователя Irishka165
Екатеринбург → Другое

Очень хочу прогуляться по городу в компании.Весело провести время🙂🙂

маленькое фото пользователя DaKi
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Буду рада компании

маленькое фото пользователя Yuliya1998
Екатеринбург → Другое

Увидела в метро рекламу выставки пауков, почему бы и нет?))

маленькое фото пользователя Lissa
Екатеринбург → Другое

Только виз....

маленькое фото пользователя Ksushka.7
Пермь → Другое

Давайте просто поговорим о чем угодно

маленькое фото пользователя Bastetika
Екатеринбург → Другое

Съездить на природу

маленькое фото пользователя chatter
Екатеринбург → Другое

Поиграть в боулинг! Не была лет 10 как минимум!

Екатеринбург → Другое

Хочу найти подругу

маленькое фото пользователя Lissa
Екатеринбург → Другое

Ищу лучшую подругу. Виз

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