Всём привет. Хотелось бы найти подруг, в своём городе, для встреч, болтавни обо всем и весёлом времяпрепровождении.

Профиль обновлён 10 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 💩 Странный юмор 😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 🍷 Алкоголь 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎭 Театр 💨 Кальян

Екатеринбург → Другое Поиграть в боулинг! Не была лет 10 как минимум!

Пермь → Другое Давайте просто поговорим о чем угодно

Екатеринбург → Другое Увидела в метро рекламу выставки пауков, почему бы и нет?))

Екатеринбург → Другое Очень хочу прогуляться по городу в компании.Весело провести время🙂🙂

Екатеринбург → Другое Сходить в кафе или в кино, поболтать и познакомиться)

Екатеринбург → Другое Найти людей , для совместного время провождения

Екатеринбург → Другое Выставки, МК, велопрогулки, театр - и многое другое ))

Екатеринбург → Другое выпить кофе в Simple coffee, ведь я из Екатеринбурга.

Екатеринбург → Другое чем заняться вечером :с

Екатеринбург → Другое Ищу подругу для общения и отдыха.

Екатеринбург → Другое Попить чай посмотреть киношку и хорошо провести время

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Екатеринбург.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.