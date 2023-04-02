Екатеринбург
Профиль пользователя Natik08
О себе
Всём привет. Хотелось бы найти подруг, в своём городе, для встреч, болтавни обо всем и весёлом времяпрепровождении.
Профиль обновлён 10 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 💩 Странный юмор 😊 Поделиться радостью 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 🍷 Алкоголь 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎭 Театр 💨 Кальян
Участие в других событиях
Екатеринбург → Другое
Найдись подруга с ебанцой 🙏😄
Екатеринбург → Другое
Я хочу прогуляться
Екатеринбург → Другое
Предлагаю прогуляться по вечернему Екатеринбургу
Екатеринбург → Другое
Академический на связи
Екатеринбург → Другое
Попить чай посмотреть киношку и хорошо провести время
Екатеринбург → Другое
Ищу подругу для общения и отдыха.
Екатеринбург → Другое
Прогуляться, пообщаться, посмеяться
Екатеринбург → Другое
Хочу найти подругу
Екатеринбург → Другое
Ищу подругу
Екатеринбург → Другое
На следующей неделе
Екатеринбург → Другое
Екатеринбург
Екатеринбург → Другое
Подруга, пообщаемся?!
Екатеринбург → Другое
Найти подругу)
Екатеринбург → Другое
Сходить вечером куда-нибудь
Екатеринбург → Другое
чем заняться вечером :с
Екатеринбург → Другое
Ищу подругу, общение на любые темы, прогулки, кофе☕️🫶🏻💗
Екатеринбург → Другое
выпить кофе в Simple coffee, ведь я из Екатеринбурга.
Екатеринбург → Другое
Выставки, МК, велопрогулки, театр - и многое другое ))
Екатеринбург → Другое
Найти людей , для совместного время провождения
Челябинск → Другое
Ищу подружку, общение, дружба, и тп
Екатеринбург → Другое
Прогуляться, насладиться летом
Екатеринбург → Другое
Сходить в кафе или в кино, поболтать и познакомиться)
Екатеринбург → Другое
Очень хочу прогуляться по городу в компании.Весело провести время🙂🙂
Екатеринбург → Другое
Буду рада компании
Екатеринбург → Другое
Увидела в метро рекламу выставки пауков, почему бы и нет?))
Екатеринбург → Другое
Только виз....
Пермь → Другое
Давайте просто поговорим о чем угодно
Екатеринбург → Другое
Съездить на природу
Екатеринбург → Другое
Поиграть в боулинг! Не была лет 10 как минимум!
Екатеринбург → Другое
Хочу найти подругу
Екатеринбург → Другое
Ищу лучшую подругу. Виз
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