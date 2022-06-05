Екатеринбург
Профиль пользователя NatCat

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О себе

Инженерка-институтка

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба 🎬 Могу посоветовать фильм 🐈 Домашние животные

Не нравится:

📺 Политика ☣️ Токсичность

События пользователя

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Ищу подругу

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Anzela
Екатеринбург → Другое

Погулять,встретиться

маленькое фото пользователя Katy0806
Екатеринбург → Другое

Ищу подругу для общения и отдыха.

маленькое фото пользователя Alenka20
Екатеринбург → Другое

Хочу найти подругу

маленькое фото пользователя Dasya34563
Екатеринбург → Другое

Найти друзей

маленькое фото пользователя Any_Whale
Екатеринбург → Другое

выпить кофе в Simple coffee, ведь я из Екатеринбурга.

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