⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Екатеринбург

Екатеринбург
Профиль пользователя Natalia_Natans

фото пользователя Natalia_Natans

О себе

Бегаю, учусь в магистратуре, работаю.
В осенне-зимнмй период просыпается желание заниматься чем-то уютно-домашним, читать книги, смотреть фильмы, рисовать картиры по номерам, печь кексы..

Люблю секонды, музыку, настольные игры.

Не против сходить куда-нибудь, вписаться в какую-нибудь авантюру)

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

💩 Шутки про говно💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍷 Алкоголь💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🍿 Сходить в кино📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

✝️ Религия☣️ Токсичность💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Amor_faty

Екатеринбург → другое

Найти подругу)

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя nastuxa.m

Екатеринбург → собрать компанию

Ищу просто классную компанию девушек

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Kat_yarik

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Провести время вместе за интересной беседой

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя AlexS8

Екатеринбург → пообщаться

Пообщаемся, можно выпить кофе вместе 😇

Откликнулись 3 участника

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Екатеринбург

маленькое фото пользователя MaksimBu
маленькое фото пользователя Lina27
маленькое фото пользователя Anatoly286
маленькое фото пользователя EvaMar
маленькое фото пользователя Angukov
маленькое фото пользователя Ritenok
маленькое фото пользователя SergeyNick
маленькое фото пользователя Celena
маленькое фото пользователя Tanya17
маленькое фото пользователя Sanabel
маленькое фото пользователя Elena91
маленькое фото пользователя ekaterina10
маленькое фото пользователя Eugene87
маленькое фото пользователя Leksa1707
маленькое фото пользователя Mqnqx
маленькое фото пользователя dasha97
маленькое фото пользователя Stas_Fantomas
маленькое фото пользователя Alexxandra
маленькое фото пользователя Kostar
маленькое фото пользователя Vikos
маленькое фото пользователя Kat_yarik
маленькое фото пользователя Annn23
маленькое фото пользователя oked33
маленькое фото пользователя Jimm_Morrison
маленькое фото пользователя Marick
маленькое фото пользователя Anne6
маленькое фото пользователя meowlesya
маленькое фото пользователя RealLexus

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам