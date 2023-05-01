Екатеринбург

Профиль пользователя Natalia_Natans

О себе Бегаю, учусь в магистратуре, работаю.

В осенне-зимнмй период просыпается желание заниматься чем-то уютно-домашним, читать книги, смотреть фильмы, рисовать картиры по номерам, печь кексы..



Люблю секонды, музыку, настольные игры.



Не против сходить куда-нибудь, вписаться в какую-нибудь авантюру)

Была в сети пару дней назад

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