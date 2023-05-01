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Екатеринбург
Бегаю, учусь в магистратуре, работаю.
Екатеринбург
Профиль пользователя Natalia_Natans
О себе
Бегаю, учусь в магистратуре, работаю.
В осенне-зимнмй период просыпается желание заниматься чем-то уютно-домашним, читать книги, смотреть фильмы, рисовать картиры по номерам, печь кексы..
Люблю секонды, музыку, настольные игры.
Не против сходить куда-нибудь, вписаться в какую-нибудь авантюру)
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
💩 Шутки про говно💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🚴♀️ Активный отдых / спорт🍷 Алкоголь💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🍿 Сходить в кино📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🇬🇧 Изучение нового
Не нравится:
Участие в других событиях
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