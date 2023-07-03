Люблю поездки, стараюсь чаще бывать загородом. Увлекаюсь графическим дизайном и искусством в целом. Кофейная культура и вкусная еда ❤️

Профиль обновлён 23 июля 2023 г.

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 💩 Странный юмор 😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей 🎮 Видеоигры 🍿 Сходить в кино ✈️ Путешествия 🇬🇧 Изучение нового 🎭 Театр

☣️ Токсичность 💨 Кальян 🎲 Настольные игры

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Екатеринбург.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.