О себе

Я не могу сказать что-то о себе так точно, как то, что я крутой друг.. дада..я просто хочу найти подругу, с которой можно погулять, поболтать, остаться или позвать на ночевку, обсудить всех и всё, оазвиваться вместе и поддерживать друг друга.. просто кайфовать вместе 🩷