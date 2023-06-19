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Екатеринбург
Екатеринбург
Профиль пользователя nastuxa.m
О себе
Я не могу сказать что-то о себе так точно, как то, что я крутой друг.. дада..я просто хочу найти подругу, с которой можно погулять, поболтать, остаться или позвать на ночевку, обсудить всех и всё, оазвиваться вместе и поддерживать друг друга.. просто кайфовать вместе
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🏫 Учеба💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр
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