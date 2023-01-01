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Екатеринбург
Профиль пользователя Nastasiia

фото пользователя Nastasiia

О себе

Интересы: лингвистика, литературное творчество, документальные фильмы о дубляже и закадровом озвучивании фильмов и мультфильмов, документальные фильмы о российском и зарубежном шоу-бизнесе 80-х, 90-х и 00-х годов, путешествия, активный отдых на природе, выращивание комнатных растений

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие💩 Шутки про говно💕 Обсудить отношения🎬 Могу посоветовать фильм☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

События пользователя

Екатеринбург → путешествия

Гора Качканар (южная вершина, на электричке, на один день)

маленькое фото пользователя ElenaG
Откликнулся 1 участник

Екатеринбург → путешествия

Путешествия по Екатеринбургу и Свердловской области

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маленькое фото пользователя tanya_tg
Откликнулись 3 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Bastetika

Екатеринбург → активный отдых

Съездить на природу

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя JulieF

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Буду рада встретиться и пообщаться, чтобы отдохнуть после рабочей недели)

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Kat_yarik

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Провести время вместе за интересной беседой

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя ElenaG

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Посидеть в кафе, выпить просеко.

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Milana_Andreevna

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Пофотографироваться и пофотографировать 📸 а вообще все , что угодно 😊

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя midkhatova

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

готова к новым знакомствам)

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Linchik

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Сходить в бар, в кафе

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Irishka165

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Ищу подруг для прогулок и общения🙂Будет круто если ещё и с Пионерского

Откликнулось 6 участников

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