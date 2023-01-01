Екатеринбург

Профиль пользователя Nastasiia

О себе Интересы: лингвистика, литературное творчество, документальные фильмы о дубляже и закадровом озвучивании фильмов и мультфильмов, документальные фильмы о российском и зарубежном шоу-бизнесе 80-х, 90-х и 00-х годов, путешествия, активный отдых на природе, выращивание комнатных растений

Была в сети на прошлой неделе

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