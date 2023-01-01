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Екатеринбург
Екатеринбург
Профиль пользователя Nastasiia
О себе
Интересы: лингвистика, литературное творчество, документальные фильмы о дубляже и закадровом озвучивании фильмов и мультфильмов, документальные фильмы о российском и зарубежном шоу-бизнесе 80-х, 90-х и 00-х годов, путешествия, активный отдых на природе, выращивание комнатных растений
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие💩 Шутки про говно💕 Обсудить отношения🎬 Могу посоветовать фильм☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
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