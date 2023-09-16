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Екатеринбург
Екатеринбург
Профиль пользователя Nasrin
О себе
Очень хочу создать компанию
Был в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес☣️ Токсичность🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян✈️ Найти попутчика в путешествие🚴♀️ Спорт, бег, йога🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🍷 Выпить в баре
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