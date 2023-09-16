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Екатеринбург
Профиль пользователя Nasrin

фото пользователя Nasrin

О себе

Очень хочу создать компанию

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес☣️ Токсичность🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян✈️ Найти попутчика в путешествие🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🍷 Выпить в баре

События пользователя

Екатеринбург → пообщаться

Кто сегодня сможет со мной в клубе поехать?

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя masha_sever

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

познакомиться с новыми людьми, пообщаться, погулять

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Tanya17

Екатеринбург → собрать компанию

Приезжайте в гости попить вина,коньяк,поиграть в настольные игры🫶

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Stasya1

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Кто в кино или в клуб потанцевать сегодня?

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Tasapaino

Екатеринбург → сходить на мероприятие

Посетить фотогалерею

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя EvaMar

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Сходить в бар, клуб 💃

Откликнулись 2 участника

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