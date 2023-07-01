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Екатеринбург
Екатеринбург
Профиль пользователя Nany
О себе
Катаюсь на лыжах беговых, слушаю музыку чаще радио европа +, летом катаюсь на велике, обожаю бадминтон, люблю кино кафе, хожу в походы но чаще в теплое время года, люблю гулять по городу и просто болтать. Книголюб и пишу стихи, рисую, живу в своем доме. Очень люблю сад, лес.
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
📚 Книги🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💬 Пообщаться онлайн✈️ Найти попутчика в путешествие🚴♀️ Спорт, бег, йога🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр💃 Потанцевать
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