О себе

Катаюсь на лыжах беговых, слушаю музыку чаще радио европа +, летом катаюсь на велике, обожаю бадминтон, люблю кино кафе, хожу в походы но чаще в теплое время года, люблю гулять по городу и просто болтать. Книголюб и пишу стихи, рисую, живу в своем доме. Очень люблю сад, лес.