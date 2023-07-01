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Екатеринбург
Профиль пользователя Nany

фото пользователя Nany

О себе

Катаюсь на лыжах беговых, слушаю музыку чаще радио европа +, летом катаюсь на велике, обожаю бадминтон, люблю кино кафе, хожу в походы но чаще в теплое время года, люблю гулять по городу и просто болтать. Книголюб и пишу стихи, рисую, живу в своем доме. Очень люблю сад, лес.

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

📚 Книги🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💬 Пообщаться онлайн✈️ Найти попутчика в путешествие🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр💃 Потанцевать

Не нравится:

✝️ Религия📺 Политика☣️ Токсичность🎲 Настольные игры🍷 Выпить в баре💨 Кальян🪩 Ночной клуб

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя whathaveubecome

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

прогуляться

Откликнулось 27 участников

маленькое фото пользователя Ann_alexandrovna

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Сходить в кафе или в кино, поболтать и познакомиться)

Откликнулось 20 участников

маленькое фото пользователя Evgenia........a

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Ищу подругу, общение на любые темы, прогулки, кофе☕️🫶🏻💗

Откликнулось 19 участников

маленькое фото пользователя Nataa

Екатеринбург → другое

Академический на связи

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя YanaN

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

В поиске подруги 👯‍♀️

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя Katy0806

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Ищу подругу для общения и отдыха.

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя Bastetika

Екатеринбург → активный отдых

Съездить на природу

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя Kat_yarik

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Провести время вместе за интересной беседой

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя Milana_Andreevna

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Пофотографироваться и пофотографировать 📸 а вообще все , что угодно 😊

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя J_Gmzv

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Познакомиться, выпить кофе в уютной кафешке, прогуляться

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Ginny_Boot

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Пошататься по городу, поискать необычные книги и попить какао

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Irishka165

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Ищу подруг для прогулок и общения🙂Будет круто если ещё и с Пионерского

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Lina27

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Прогуляться по центру города/интересным местам, поболтать, пофоткаться, потусить

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Lissa

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Ищу лучшую подругу. Виз

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя OlliVert

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Сходить в кино, в кафе

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Ritenok

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Сходить на пикник в парке, поболтать, расслабиться

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя MarinkaGrey

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Позагорать в черте города

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Alenchik

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

пошли погуляем, может зайдём куда кофе выпьем или ещё что придумаем!

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Tanya2436

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Прогуляться, перекусить.

Откликнулся 1 участник

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