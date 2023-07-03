Екатеринбург
Профиль пользователя Na_ra

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О себе

Часто катаюсь на велосипеде, хожу в бассейн. Люблю пешие прогулки.
Слушаю тяжёлую музыку. Учусь играть на электрогитаре, но пока не очень получается(
Занимаюсь тиснением и росписью по коже.
Иногда хожу на стендап. Люблю настолки, но без фанатизма. Играю в компьютерные игры. Выращиваю цветы.
Работаю frontend разработчиком.

Хочу найти друзей для вело/пеших прогулок, посещения концертов и общения.

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎸 Концерт / фестиваль 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🏫 Учеба

Не нравится:

💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб ✝️ Религия 💨 Кальян 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

События пользователя

Екатеринбург → активный отдых

Велопокатушки

Екатеринбург → сходить на мероприятие

Сходить на стендап-концерт Эльдара Гусейнова

Екатеринбург → сходить на мероприятие

Ищу компанию, чтобы сходить на стендап концерт Льва Еременко

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.