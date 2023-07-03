Екатеринбург
Профиль пользователя Na_ra
О себе
Часто катаюсь на велосипеде, хожу в бассейн. Люблю пешие прогулки.
Слушаю тяжёлую музыку. Учусь играть на электрогитаре, но пока не очень получается(
Занимаюсь тиснением и росписью по коже.
Иногда хожу на стендап. Люблю настолки, но без фанатизма. Играю в компьютерные игры. Выращиваю цветы.
Работаю frontend разработчиком.
Хочу найти друзей для вело/пеших прогулок, посещения концертов и общения.
Профиль обновлён 16 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
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