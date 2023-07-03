Екатеринбург
Профиль пользователя Mosya

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О себе

Бегаю, катаюсь на велике

Профиль обновлён 14 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💰 Инвестиции / бизнес 🎬 Могу посоветовать фильм

События пользователя

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Прогуляться, пообщаться, посмеяться

Участие в других событиях

Екатеринбург → Другое

Познакомиться,погулять,сходить в кино…

маленькое фото пользователя Olya.K
Екатеринбург → Другое

Найти близких по духу и интересам людей

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.