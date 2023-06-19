Слушаю различную музыку, рок, underground, дабстеп, фолк, и много чего ещё. Всем говорю что дофига спортивный, но это уже давно не так. Но все ещё люблю покататься на сноуборде, велике, или в поход какой сходить на пару дней. Играю в кучу игр на компе, в соло и с друзьями, буду рад компании. (Skyrim великолепен, mass effect - говно. Переубеди меня) Люблю гулять по барам, разносортный юмор, и душные дискуссии на тему всего. Обладаю самым красивым котом на планете.

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

💩 Странный юмор 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные ☣️ Токсичность 🎬 Могу посоветовать фильм 🏢 Работа 💕 Обсудить отношения

🏫 Учеба 📺 Политика 📚 Книги 😓 Обсудить проблемы 💰 Инвестиции / бизнес 🪐 Астрология / таро ✝️ Религия

Екатеринбург → Другое Кто хочет погулять парами, сходить на пикник или поиграть в настолки ?

Ищешь друзей и компанию в городе Екатеринбург?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Екатеринбург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.