Екатеринбург
Профиль пользователя Mishanya
О себе
Слушаю различную музыку, рок, underground, дабстеп, фолк, и много чего ещё.
Всем говорю что дофига спортивный, но это уже давно не так. Но все ещё люблю покататься на сноуборде, велике, или в поход какой сходить на пару дней.
Играю в кучу игр на компе, в соло и с друзьями, буду рад компании. (Skyrim великолепен, mass effect - говно. Переубеди меня)
Люблю гулять по барам, разносортный юмор, и душные дискуссии на тему всего. Обладаю самым красивым котом на планете.
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
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