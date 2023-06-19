Довольно привлекательный молодой мужчина с интересной внешностью. Высокий, атлетического телосложения, кожа смугловатого оттенка, глаза карие, волосы русые. Несмотря на бедность и незнатное происхождение, весьма умён, сообразителен, смекалист, обаятелен. Обладаю прекрасными актёрскими способностями, отменно вру. Неприхотлив в еде и в жилье — скорее всего, из-за молодости)

Профиль обновлён 6 августа 2023 г.

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