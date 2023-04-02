Привет 😊 Ищу новые знакомства для дружбы и совместного времяпрепровождения 😊 всегда за любой движ 😊 абсолютно адекватна 😅🤣 люблю фотографировать и иногда даже фотографироваться 🤣📸 увлекаюсь портретной съемкой и стараюсь этому обучаться при возможности 😊 так же , люблю тяжелую музычку ,с удовольствием поделюсь и обсужу эту тему 😊

Профиль обновлён 5 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🎸 Концерт / фестиваль 🍿 Сходить в кино 🖼 Выставка / музей 🎭 Театр

Екатеринбург → прогуляться, перекусить Пофотографироваться и пофотографировать 📸 а вообще все , что угодно 😊

Ищешь друзей и компанию в городе Екатеринбург?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Екатеринбург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.