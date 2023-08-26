привет)) ищу подругу, для прогулок, сплетен, шуток об аморальном)))

Была в сети вчера

Хочу сходить в кино на ужастик!

прогуляться, сходить вместе на ближайшее мероприятие или в кино

Пошататься по городу, поискать необычные книги и попить какао

Сходить в бар, в кафе

Провести время в твоем любимом кафе и поболтать🙋🏼‍♀️

Буду рада встретиться и пообщаться, чтобы отдохнуть после рабочей недели)

чем заняться вечером :с

Можно погулять вдвоём, втроем, как хотите.)

Выставки, МК, велопрогулки, театр - и многое другое ))

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