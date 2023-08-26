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Екатеринбург
Екатеринбург
Профиль пользователя midkhatova
О себе
привет)) ищу подругу, для прогулок, сплетен, шуток об аморальном)))
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🎮 Видеоигры🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль✈️ Найти попутчика в путешествие🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🎭 Театр
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