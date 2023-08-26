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Екатеринбург
Профиль пользователя midkhatova

фото пользователя midkhatova

О себе

привет)) ищу подругу, для прогулок, сплетен, шуток об аморальном)))

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🎮 Видеоигры🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль✈️ Найти попутчика в путешествие🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🎭 Театр

Не нравится:

💨 Кальян🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб

События пользователя

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

готова к новым знакомствам)

маленькое фото пользователя Nastasiia
маленькое фото пользователя Alexxandra
маленькое фото пользователя Liza_gold
Откликнулись 3 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Anne6

Екатеринбург → другое

Выставки, МК, велопрогулки, театр - и многое другое ))

Откликнулось 18 участников

маленькое фото пользователя Enzhe

Екатеринбург → собрать компанию

Можно погулять вдвоём, втроем, как хотите.)

Откликнулось 17 участников

маленькое фото пользователя YanaN

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

В поиске подруги 👯‍♀️

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Valeria1

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Пообщаться онлайн, затем прогуляться✨

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя Lega

Екатеринбург → собрать компанию

чем заняться вечером :с

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя JulieF

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Буду рада встретиться и пообщаться, чтобы отдохнуть после рабочей недели)

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Alexrandra

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Погулять вечером

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Annn23

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Провести время в твоем любимом кафе и поболтать🙋🏼‍♀️

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Linchik

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Сходить в бар, в кафе

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Vala

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Прогуляться, перекусить, сходить в кино)

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Ginny_Boot

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Пошататься по городу, поискать необычные книги и попить какао

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Wladislowa

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Ищу компанию для прогулки

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Leli

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

прогуляться, сходить вместе на ближайшее мероприятие или в кино

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя AlinaAiv

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Хочу сходить в кино на ужастик!

Откликнулись 2 участника

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