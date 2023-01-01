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Екатеринбург
Екатеринбург
Профиль пользователя meowlesya
О себе
Мне 22.Занимаюсь джампингом, очень люблю кататься на машине с музыкой, но нет времени. Меняю должность😇Хочу найти подруг, возможно создавать вместе какие то мероприятия)пишите лучше в телеграмм
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🏢 Работа🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать
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