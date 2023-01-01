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Екатеринбург
Профиль пользователя meowlesya

фото пользователя meowlesya

О себе

Мне 22.Занимаюсь джампингом, очень люблю кататься на машине с музыкой, но нет времени. Меняю должность😇Хочу найти подруг, возможно создавать вместе какие то мероприятия)пишите лучше в телеграмм

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🏢 Работа🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать

Не нравится:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🎮 Видеоигры

События пользователя

Екатеринбург → пообщаться

Хотелось бы найти приятное общение, возможно прогуляться компанией.

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Откликнулись 4 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Anne6

Екатеринбург → другое

Выставки, МК, велопрогулки, театр - и многое другое ))

Откликнулось 18 участников

маленькое фото пользователя Valeria1

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Пообщаться онлайн, затем прогуляться✨

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя AlexS8

Екатеринбург → пообщаться

Пообщаемся, можно выпить кофе вместе 😇

Откликнулись 3 участника

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