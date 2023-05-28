Программист, люблю играть на фортепиано, хожу на тренировки по волейболу.

Профиль обновлён 11 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 😓 Обсудить проблемы 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового ✝️ Религия 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🏫 Учеба 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью

💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🪐 Астрология / таро

Ищешь друзей и компанию в городе Екатеринбург?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

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Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Екатеринбург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.