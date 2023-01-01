О себе

Считаю, что очень важно наслаждаться этой жизнью, получать от неë удовольствие.



Периодически занимаюсь творчеством, люблю классные истории в книгах, фильмах, комиксах, да вообще в разных медиумах.



Хочу пообщаться с людьми, которые занимаются творчеством, ищу людей, которые пишут книги, сценарии, создают комиксы, хочу пообщаться с такими людьми, возможно, создать комьюнити для совместного развития и общения.



Буду не против пообщаться с людьми, которые любят фантастику, аниме, фантастические миры, хорошие книги.