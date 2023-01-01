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Екатеринбург
Считаю, что очень важно наслаждаться этой жизнью, получать от неë удовольствие.
Екатеринбург
Профиль пользователя MaxR
О себе
Считаю, что очень важно наслаждаться этой жизнью, получать от неë удовольствие.
Периодически занимаюсь творчеством, люблю классные истории в книгах, фильмах, комиксах, да вообще в разных медиумах.
Хочу пообщаться с людьми, которые занимаются творчеством, ищу людей, которые пишут книги, сценарии, создают комиксы, хочу пообщаться с такими людьми, возможно, создать комьюнити для совместного развития и общения.
Буду не против пообщаться с людьми, которые любят фантастику, аниме, фантастические миры, хорошие книги.
Был в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей🍷 Алкоголь🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль✈️ Найти попутчика в путешествие🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового
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