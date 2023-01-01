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Екатеринбург
Профиль пользователя MaxR

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О себе

Считаю, что очень важно наслаждаться этой жизнью, получать от неë удовольствие.

Периодически занимаюсь творчеством, люблю классные истории в книгах, фильмах, комиксах, да вообще в разных медиумах.

Хочу пообщаться с людьми, которые занимаются творчеством, ищу людей, которые пишут книги, сценарии, создают комиксы, хочу пообщаться с такими людьми, возможно, создать комьюнити для совместного развития и общения.

Буду не против пообщаться с людьми, которые любят фантастику, аниме, фантастические миры, хорошие книги.

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей🍷 Алкоголь🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль✈️ Найти попутчика в путешествие🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового

События пользователя

Екатеринбург → пообщаться

Ищу творческих людей, которые придумывают истории

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Участие в других событиях

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поболтать про видеоигры/сериалы/путешествия)

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