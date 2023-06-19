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Екатеринбург
Екатеринбург
Профиль пользователя MatthewSP
О себе
Люблю смотреть аниме, сейчас смотрю когда плачут цикады, слушаю рок, очень нравится группа билборды, так же слушаю и другия жанры спидкор, классика, играю на электрогитаре, читаю книги, правда, очень редко, хочу познакомиться с миром комиксов, но все не начну, особенно с интернет-комиксами, учусь программировать на java
Был в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
📚 Книги🎮 Видеоигры🚶♀️ Прогуляться🎸 Концерт / фестиваль🇬🇧 Изучение нового💬 Пообщаться онлайн🖼 Выставка / музей🚴♀️ Спорт, бег, йога
Не нравится:
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