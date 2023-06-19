⬅️ Посмотреть других пользователей в Екатеринбурге

Екатеринбург
Профиль пользователя MatthewSP

фото пользователя MatthewSP

О себе

Люблю смотреть аниме, сейчас смотрю когда плачут цикады, слушаю рок, очень нравится группа билборды, так же слушаю и другия жанры спидкор, классика, играю на электрогитаре, читаю книги, правда, очень редко, хочу познакомиться с миром комиксов, но все не начну, особенно с интернет-комиксами, учусь программировать на java

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

📚 Книги🎮 Видеоигры🚶‍♀️ Прогуляться🎸 Концерт / фестиваль🇬🇧 Изучение нового💬 Пообщаться онлайн🖼 Выставка / музей🚴‍♀️ Спорт, бег, йога

Не нравится:

🍷 Выпить в баре💨 Кальян
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Екатеринбург

маленькое фото пользователя Ann_alexandrovna
маленькое фото пользователя Enzhe
маленькое фото пользователя ZimaEv
маленькое фото пользователя Maksyral
маленькое фото пользователя Persik_089
маленькое фото пользователя LN_ras
маленькое фото пользователя VladG
маленькое фото пользователя Sashulya
маленькое фото пользователя Evgen13
маленькое фото пользователя liza003
маленькое фото пользователя Leksa1707
маленькое фото пользователя Na_ra
маленькое фото пользователя Gelya_nelson
маленькое фото пользователя Kostar
маленькое фото пользователя Nadya.mua
маленькое фото пользователя Vaselya000
маленькое фото пользователя tanya_tg
маленькое фото пользователя marsel742
маленькое фото пользователя Celena
маленькое фото пользователя dasha97
маленькое фото пользователя Kat_yarik
маленькое фото пользователя Juju
маленькое фото пользователя Nasrin
маленькое фото пользователя Katy0806
маленькое фото пользователя St.Aney
маленькое фото пользователя Anka_huliganka
маленькое фото пользователя Mixiz
маленькое фото пользователя Igor.Leonov

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам