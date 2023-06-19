О себе

Люблю смотреть аниме, сейчас смотрю когда плачут цикады, слушаю рок, очень нравится группа билборды, так же слушаю и другия жанры спидкор, классика, играю на электрогитаре, читаю книги, правда, очень редко, хочу познакомиться с миром комиксов, но все не начну, особенно с интернет-комиксами, учусь программировать на java