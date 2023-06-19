О себе

Привет, меня зовут Маша! Здесь, чтобы познакомиться, пообщаться с новыми людьми.



🎧 Музыка нравится разная, любые жанры, любые исполнители (зависит от настроения, времени года и т.д. Сейчас слушаю yung lean). Но ближе к сердцу лежит инди рок, поп-рок, гаражный рок🤔



🎬 Любимые сериалы: Игра престолов, Офис, Очень странные дела, Сверхъестественное. А вообще смотрела многие



🕓 Нравится изучать языки (достаточно хорошо знаю английский, сейчас учу немецкий); люблю фотографировать на пленку; хожу в спортзал чисто ради физической активности.