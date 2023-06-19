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Екатеринбург
Профиль пользователя masha_sever

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О себе

Привет, меня зовут Маша! Здесь, чтобы познакомиться, пообщаться с новыми людьми.

🎧 Музыка нравится разная, любые жанры, любые исполнители (зависит от настроения, времени года и т.д. Сейчас слушаю yung lean). Но ближе к сердцу лежит инди рок, поп-рок, гаражный рок🤔

🎬 Любимые сериалы: Игра престолов, Офис, Очень странные дела, Сверхъестественное. А вообще смотрела многие

🕓 Нравится изучать языки (достаточно хорошо знаю английский, сейчас учу немецкий); люблю фотографировать на пленку; хожу в спортзал чисто ради физической активности.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба🏢 Работа🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр🇬🇧 Изучение нового🍴 Кафе / ресторан🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие

Не нравится:

💨 Кальян

События пользователя

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

познакомиться с новыми людьми, пообщаться, погулять

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