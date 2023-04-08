⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Екатеринбург

Екатеринбург
Профиль пользователя Mark

фото пользователя Mark
фото #2 пользователя Mark
фото #3 пользователя Mark
фото #4 пользователя Mark
фото #5 пользователя Mark

О себе

Хочу отдохнуть, лето же заканчивается
Так же катаюсь на вело. Если есть желающие присоединиться то буду рад

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

События пользователя

Екатеринбург → прогуляться, перекусить
Внезапность

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Angelinalove777
Екатеринбург → Другое
Я хочу прогуляться
маленькое фото пользователя MariaFlores
Екатеринбург → Другое
Предлагаю прогуляться по вечернему Екатеринбургу
маленькое фото пользователя Alma
Екатеринбург → Другое
поиграть в настолки
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Екатеринбург

Ищешь друзей и компанию в городе Екатеринбург?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, снимать квартиру вместе, поиграть в настолки, сходить в бар, клуб или кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Екатеринбург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'ищу с кем вместе снимать квартиру', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник. А ещё можно найти чат по интересам и общаться с другими участниками.