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Екатеринбург
Профиль пользователя MARINA8

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О себе

Очень много гуляю, каждый раз заводя новые необычные знакомства, попадая в яркие неожиданные ситуации и с восхищением ощущая всё совершенство мироздания, уникальность каждого человека, и всю комичность масштабной игры, под названием жизнь.

Танцую, занимаюсь спортом, недавно начала проходить обучение фотографии. Уже год занимаюсь медитацией, визуализацией и работой с силой мысли, что в корне изменило мою жизнь. Всерьез задумывалась о создании собственных практик. Изучала темы регрессивного гипноза, реинкарнации, зеркал Козырева.

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🏫 Учеба🪐 Астрология / таро💕 Обсудить отношения🏢 Работа✝️ Религия🐈 Домашние животные💃 Потанцевать📸 Пофоткаться💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍴 Кафе / ресторан

Не нравится:

😓 Обсудить проблемы☣️ Токсичность💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм📺 Политика💰 Инвестиции / бизнес🎭 Театр🎲 Настольные игры💨 Кальян🎮 Видеоигры🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб🍿 Сходить в кино

События пользователя

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Ищу подруг с которыми смогу отпраздновать день рождения.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Olga00

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Буду рада новым друзьям :)

Откликнулось 20 участников

маленькое фото пользователя Enzhe

Екатеринбург → собрать компанию

Можно погулять вдвоём, втроем, как хотите.)

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя Evgenia........a

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Ищу подругу, общение на любые темы, прогулки, кофе☕️🫶🏻💗

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя Valeria1

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Пообщаться онлайн, затем прогуляться✨

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Ritenok

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Сходить на пикник в парке, поболтать, расслабиться

Откликнулись 2 участника

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