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Екатеринбург
Очень много гуляю, каждый раз заводя новые необычные знакомства, попадая в яркие неожиданные ситуации и с восхищением ощущая всё совершенство мироздания, уникальность каждого человека, и всю комичность масштабной игры, под названием жизнь.
Екатеринбург
Профиль пользователя MARINA8
О себе
Очень много гуляю, каждый раз заводя новые необычные знакомства, попадая в яркие неожиданные ситуации и с восхищением ощущая всё совершенство мироздания, уникальность каждого человека, и всю комичность масштабной игры, под названием жизнь.
Танцую, занимаюсь спортом, недавно начала проходить обучение фотографии. Уже год занимаюсь медитацией, визуализацией и работой с силой мысли, что в корне изменило мою жизнь. Всерьез задумывалась о создании собственных практик. Изучала темы регрессивного гипноза, реинкарнации, зеркал Козырева.
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🏫 Учеба🪐 Астрология / таро💕 Обсудить отношения🏢 Работа✝️ Религия🐈 Домашние животные💃 Потанцевать📸 Пофоткаться💬 Пообщаться онлайн🚶♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🚴♀️ Активный отдых / спорт🍴 Кафе / ресторан
Не нравится:
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