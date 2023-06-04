О себе

Очень много гуляю, каждый раз заводя новые необычные знакомства, попадая в яркие неожиданные ситуации и с восхищением ощущая всё совершенство мироздания, уникальность каждого человека, и всю комичность масштабной игры, под названием жизнь.



Танцую, занимаюсь спортом, недавно начала проходить обучение фотографии. Уже год занимаюсь медитацией, визуализацией и работой с силой мысли, что в корне изменило мою жизнь. Всерьез задумывалась о создании собственных практик. Изучала темы регрессивного гипноза, реинкарнации, зеркал Козырева.