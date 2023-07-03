Екатеринбург
Профиль пользователя Marick

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О себе

Увлекаюсь финансами и саморазвитием, занимаюсь спортом немного, хожу на площадку, люблю поболтать))

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

📚 Книги 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 🎬 Могу посоветовать фильм

Не нравится:

🪐 Астрология / таро 📺 Политика

События пользователя

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Сходить во вьетнамский ресторан

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Прогуляться, пообщаться, попить кофе

Екатеринбург → пообщаться

Поговорим о деньгах, на сколько они важны в вашей жизни?)

Екатеринбург → пообщаться

Движ или сидеть дома?

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Прогуляться в парке чёртово городище в выходные.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Alinamrk
Москва → Другое

Хочу поговорить о любимых сериалах, фильмах и музыке

маленькое фото пользователя Sein_und_zeit
Москва → Другое

Как так получилось, что в таком большом городе, так много одиноких?

маленькое фото пользователя Aira_S
Москва → Другое

Пообщаться онлайн, потому что разучилась общаться с новыми людьми

маленькое фото пользователя Ksyusha95
Санкт-Петербург → Другое

Общение, поддержка:)

маленькое фото пользователя Vallmig
Санкт-Петербург → Другое

Зарядиться от общения с прекрасным человеком

маленькое фото пользователя Anaesthesia
Екатеринбург → Другое

Предлагаю погулять вечером🥺

маленькое фото пользователя whathaveubecome
Екатеринбург → Другое

прогуляться

маленькое фото пользователя Lerneri
Чебоксары → Другое

Возможна ли дружба между мужчиной и женщиной?

маленькое фото пользователя stasya_goat
Санкт-Петербург → Другое

Какая у тебя мечта, материальная и нематериальная?

маленькое фото пользователя Ksenia_a
Екатеринбург → Другое

Пообщаемся? Можем пообщаться абсолютно на любые темы )

маленькое фото пользователя KseNikA
Москва → Другое

Какая твоя любимая книга?)

маленькое фото пользователя Olga00
Пермь → Другое

Посоветуйте хороший фильм, пожалуйста ☺️🙌

маленькое фото пользователя Sashika
Екатеринбург → Другое

Я смотрю дорамы. Блендерю время от времени,это 3d. Мне 29

маленькое фото пользователя Olga00
Екатеринбург → Другое

Буду рада новым друзьям :)

маленькое фото пользователя Anzela
Екатеринбург → Другое

Погулять,встретиться

маленькое фото пользователя Mosya
Екатеринбург → Другое

Прогуляться, пообщаться, посмеяться

маленькое фото пользователя Ayutik
Москва → Другое

Коммуникабельная девушка желает пообщаться

маленькое фото пользователя L_pub
Москва → Другое

Назови три основных принципа успешных отношений

маленькое фото пользователя Flint
Москва → Другое

Поделитесь музыкой что вас побуждает к действиям ребят

маленькое фото пользователя Foxyy_y
Екатеринбург → Другое

Расскажи как прошел твой день?✨

Екатеринбург → Другое

Познакомиться,погулять,сходить в кино…

маленькое фото пользователя Skapola
Санкт-Петербург → Другое

О длительных отношениях и семье

маленькое фото пользователя KSI_O
Москва → Другое

Расскажите , какой смотрели фильм , и понравился ли вам он?)

маленькое фото пользователя Irishka165
Екатеринбург → Другое

Очень хочу прогуляться по городу в компании.Весело провести время🙂🙂

маленькое фото пользователя Enlfeed
Санкт-Петербург → Другое

Пишите пообщаемся

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