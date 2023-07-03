Екатеринбург
Профиль пользователя Marick
О себе
Увлекаюсь финансами и саморазвитием, занимаюсь спортом немного, хожу на площадку, люблю поболтать))
Профиль обновлён 16 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
📚 Книги 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 🎬 Могу посоветовать фильм
Не нравится:
🪐 Астрология / таро 📺 Политика
События пользователя
Екатеринбург → прогуляться, перекусить
Сходить во вьетнамский ресторан
Екатеринбург → прогуляться, перекусить
Прогуляться, пообщаться, попить кофе
Екатеринбург → пообщаться
Поговорим о деньгах, на сколько они важны в вашей жизни?)
Екатеринбург → пообщаться
Движ или сидеть дома?
Екатеринбург → прогуляться, перекусить
Прогуляться в парке чёртово городище в выходные.
Участие в других событиях
Москва → Другое
Хочу поговорить о любимых сериалах, фильмах и музыке
Москва → Другое
Как так получилось, что в таком большом городе, так много одиноких?
Москва → Другое
Пообщаться онлайн, потому что разучилась общаться с новыми людьми
Санкт-Петербург → Другое
Общение, поддержка:)
Санкт-Петербург → Другое
Зарядиться от общения с прекрасным человеком
Екатеринбург → Другое
Предлагаю погулять вечером🥺
Екатеринбург → Другое
прогуляться
Чебоксары → Другое
Возможна ли дружба между мужчиной и женщиной?
Санкт-Петербург → Другое
Какая у тебя мечта, материальная и нематериальная?
Екатеринбург → Другое
Пообщаемся? Можем пообщаться абсолютно на любые темы )
Москва → Другое
Какая твоя любимая книга?)
Пермь → Другое
Посоветуйте хороший фильм, пожалуйста ☺️🙌
Екатеринбург → Другое
Я смотрю дорамы. Блендерю время от времени,это 3d. Мне 29
Екатеринбург → Другое
Буду рада новым друзьям :)
Екатеринбург → Другое
Погулять,встретиться
Екатеринбург → Другое
Прогуляться, пообщаться, посмеяться
Москва → Другое
Коммуникабельная девушка желает пообщаться
Москва → Другое
Назови три основных принципа успешных отношений
Москва → Другое
Поделитесь музыкой что вас побуждает к действиям ребят
Екатеринбург → Другое
Расскажи как прошел твой день?✨
Екатеринбург → Другое
Познакомиться,погулять,сходить в кино…
Санкт-Петербург → Другое
О длительных отношениях и семье
Москва → Другое
Расскажите , какой смотрели фильм , и понравился ли вам он?)
Екатеринбург → Другое
Очень хочу прогуляться по городу в компании.Весело провести время🙂🙂
Санкт-Петербург → Другое
Пишите пообщаемся
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