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Екатеринбург
Профиль пользователя Malika23

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О себе

Буду рада онлайн-общению или прогулкам и другим активностям.
Работаю, учусь, занимаюсь в зале. Время для оффлайн-общения есть в основном на выходных 😅

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба🏢 Работа💕 Обсудить отношения🎬 Могу посоветовать фильм💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎭 Театр🖼 Выставка / музей🍷 Выпить в баре🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🍴 Кафе / ресторан🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🎸 Концерт / фестиваль😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью

События пользователя

Екатеринбург → пообщаться

Найти людей, с которыми можно поговорить обо всём 😇

маленькое фото пользователя prcfn
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

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Москва → пообщаться

Чат для тех, кому непонятно как пользоваться приложением

Откликнулись 364 участника

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