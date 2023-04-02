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Екатеринбург
Буду рада онлайн-общению или прогулкам и другим активностям.
Екатеринбург
Профиль пользователя Malika23
О себе
Буду рада онлайн-общению или прогулкам и другим активностям.
Работаю, учусь, занимаюсь в зале. Время для оффлайн-общения есть в основном на выходных 😅
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба🏢 Работа💕 Обсудить отношения🎬 Могу посоветовать фильм💬 Пообщаться онлайн🚶♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎭 Театр🖼 Выставка / музей🍷 Выпить в баре🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🍴 Кафе / ресторан🚴♀️ Спорт, бег, йога🎸 Концерт / фестиваль😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью
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