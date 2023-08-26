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Екатеринбург
Профиль пользователя MaksimBu

фото пользователя MaksimBu

О себе

Мы семейная пара. Ищем друзей по интересам. Веселые, активные. Любим путешествовать, играть в настолки, ходить в театры, на квесты, мозгобойти и тд.

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🍿 Сходить в кино🎭 Театр🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🚶‍♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

✝️ Религия📺 Политика☣️ Токсичность📸 Пофоткаться

События пользователя

Екатеринбург → активный отдых

Поиграть в настолки

маленькое фото пользователя Hektor
Откликнулся 1 участник
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