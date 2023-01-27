Нравится общаться о психологии и саморазвитии, посещать различные мастер классы и встречи. Обожаю наблюдать за красотой природы и посещать новые места.

Профиль обновлён 19 августа 2023 г.

💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🏫 Учеба 🪩 Ночной клуб 🏢 Работа 🐈 Домашние животные 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия

🍿 Сходить в кино 🎮 Видеоигры 📺 Политика 🎭 Театр 🖼 Выставка / музей ☣️ Токсичность

Екатеринбург → сходить на мероприятие Пошли тусить на день города)

Екатеринбург → Другое Какие у кого планы на 19 число ? День города ))Пойдём тусить ?,

Екатеринбург → Другое Выставки, МК, велопрогулки, театр - и многое другое ))

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